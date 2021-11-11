Мик Шумахер надеется получить удовольствие от «Гран-при Бразилии»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Бразилии».

«Я пока еще ни разу не выступал на трассе в Бразилии, это будет мой дебют. Впрочем, я пробовал ездить на этой трассе на симуляторе, было весело, мне понравилось. Надеюсь, что испытаю те же чувства во время этапа в эти выходные», — приводит пресс-служба американской команды слова Шумахера.

It will be @SchumacherMick's first experience at Interlagos this weekend, and one he's excited for ??



His #BrazilGP Q&A is here ? https://t.co/Ob6gNo5Tzp#HaasF1 pic.twitter.com/WffGmMBpri — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 11, 2021

«Гран-при Бразилии» проходит с 12 по 14 ноября.