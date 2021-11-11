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Мик Шумахер надеется получить удовольствие от «Гран-при Бразилии»

12:15
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Бразилии».

«Я пока еще ни разу не выступал на трассе в Бразилии, это будет мой дебют. Впрочем, я пробовал ездить на этой трассе на симуляторе, было весело, мне понравилось. Надеюсь, что испытаю те же чувства во время этапа в эти выходные», — приводит пресс-служба американской команды слова Шумахера.

«Гран-при Бразилии» проходит с 12 по 14 ноября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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