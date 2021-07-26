Расселл считает, что штрафы приведут к снижению зрелищности гонок в «Формуле-1»

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл высказался о большом количестве штрафов в последних двух «Гран-при» сезона 2021 года.

«Штрафы — именно то, о чем мы спорили, — цитирует гонщика Autosport 26 июля. — Для болельщиков и пилотов всегда хорошо, когда гонки получаются упорными и боевыми. Так что, думаю, когда судью выписывают много штрафов, взгляды и подход пилотов меняются, никто не хочет получать наказание, все начинают пилотировать осторожнее, что в конечном итоге приведет к снижению зрелищности гонок.

В двух последних «Гран-при» количество наказаний увеличилось. Никто из нас не хочет получать штрафы каждую неделю. Так что да, нам нужно понять точку зрения стюардов по этому поводу. Всегда есть разница между ситуациями со штрафом и без него. Может быть, это просто совпадение, что в двух последних гонках наказаний было больше, чем обычно».

В текущем сезоне Расселл пока не набрал ни одного очка.