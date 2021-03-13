Предсезонные тесты «Формулы-1» прервали во второй раз за день

Вечерняя сессия предсезонных тестовых заездов «Формулы-1» прервана из-за поломки машины пилота «Ред Булл» Серхио Переса. На болиде мексиканца разрушился кожух двигателя, который засыпал трассу обломками.

Перед остановкой тестов Перес занимал шестую строчку в протоколе с результатом 1.31,926. Пилот успел проехать 95 кругов.

Ранее утренняя сессия была прервана из-за разворота гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят в Бахрейне с 12 по 14 марта. Сезон-2021 стартует 28 марта.