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Мазепин занял 14-е место во второй день предсезонных тестов «Формулы-1»

19:30
Никита Мазепин. Фото Reuters
Никита Мазепин. Фото Reuters
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На автодроме в Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 14-е место по итогам дня.

Его партнер по команде Мик Шумахер оказался на 12-м месте.

Лучшее время показал пилот «Мерседес» Валттери Боттас. Пьер Гасли из «Альфа Таури» — второй, третьим стал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 12 по 14 марта.

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