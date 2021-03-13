Мазепин занял 14-е место во второй день предсезонных тестов «Формулы-1»

На автодроме в Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 14-е место по итогам дня.

Его партнер по команде Мик Шумахер оказался на 12-м месте.

Лучшее время показал пилот «Мерседес» Валттери Боттас. Пьер Гасли из «Альфа Таури» — второй, третьим стал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 12 по 14 марта.