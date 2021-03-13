Спринтерские гонки «Формулы-1» назовут «спринт-квалификацией»

Спринтерские гонки, которые планируют провести перед несколькими этапами Гран-при «Формулы-1» в сезоне-2021, планируют переименовать в «спринт-квалификацию».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что на этапах с новым форматом квалификация состоится в пятницу и определит решетку на спринт-квалификацию. Стартовый порядок гонок Гран-при будет сформирован по результатам субботнего спринта.

По информации RaceFans, баллы за спринт-квалификацию получат пилоты, занявшие призовые места. Три очка за первое место, два — за второе и одно — за третье. За основную гонку в воскресенье баллы получают десять участников — от 25 за победу до одного за десятое.

Первую спринтерскую гонку планируют провести на трассе в Сильверстоуне, где с 16 по 18 июля пройдет Гран-при Великобритании. Новый сезон «Формулы-1» стартует 28 марта в Бахрейне.