Марко назвал Норриса и Пиастри лучшей парой гонщиков в «Формуле-1»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, кого считает лучшей парой гонщиков в «Формуле-1» на данный момент.

«Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларен». Это молодые и голодные пилоты. В данный момент они хорошо ладят и здорово работают вместе», — заявил Марко после «Гран-при Канады».

В этом сезоне Норрис пять раз поднимался на подиум. На этапе в Майами он впервые за карьеру в «Формуле-1» пришел первым к финишу. 24-летний британец занимает третье место в личном зачете пилотов (131 очко).

Пиастри становился вторым на «Гран-при Монако» и трижды был в шаге от подиума, занимая четвертое место. 23-летний австралиец располагается на шестой строчке (81) в общем зачете «Ф-1» сезона-2024.