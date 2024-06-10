Ферстаппен — о «Гран-при Канады»: «Подобные гонки порой необходимы»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Канады».

Вторым в гонке в Монреале финишировал Ландо Норрис из «Макларен». Третье место занял Джордж Расселл из «Мерседес».

«Весьма безумная гонка, многое происходило. Мы должны были действовать в соответствии с требованиями условий. Сегодня мы как команда хорошо справились. Мы сохраняли спокойствие, вовремя заезжали на пит-стопы. Машина безопасности хорошо сработала для нас, но даже после этого мы неплохо справлялись с тем, чтобы удерживать отрыв. Мне нравится это. Было очень весело. Подобные гонки порой необходимы», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Ферстаппен одержал шестую победу в нынешнем сезоне и 60-ю в карьере. На данный момент 26-летний нидерландец продолжает лидировать в личном зачете пилотов (194 очка). На второй строчке идет гонщик «Феррари» Шарль Леклер (138). Тройку лидеров замыкает Норрис (131).

Десятый этап «Формулы-1» сезона-2024 пройдет с 21 по 23 июня в Испании.