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Сегодня, 10:37

Ферстаппен выступил с заявлением по поводу распространения нелепых слухов о его девушке

Алина Савинова
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Макс Ферстаппен и Келли Пике.
Фото Соцсети

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к фанатам с просьбой прекратить распространять ложную информацию о его девушке Келли Пике.

«Это должно прекратиться. Эти ложные обвинения со стороны некоторых людей в социальных сетях безумны и нелепы одновременно. Ненависти не должно быть места в этом мире. Мы знаем, что правда на стороне нашей семьи, и мы очень счастливы вместе. Я люблю тебя», — написал Ферстаппен в своих соцсетях.

До этого бразильская модель опубликовала на своей странице большой пост, в котором написала, что уже на протяжении трех лет ее преследует волна обвинений, слухов и фейковых комментариев. По ее словам, в последнее время эта ситуция вышла за рамки дозволенного. Она призвала пользователей соцсетей задуматься о последствиях распространения ложной информации.

При этом ни Пике, ни Ферстаппен не стали уточнять, что именно послужило причиной их реакции.

Об отношениях нидерландского гонщика и модели стало известно в конце 2020 года. До этого Пике встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом — у них есть общая дочь Пенелопа. На данный момент Ферстаппену 26 лет, его девушке — 35.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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