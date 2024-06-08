Цунода продлил контракт с «РБ» до конца 2025 года

Японский пилот «РБ» Юки Цунода продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба конструктора.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025.

«Я очень рад остаться в «РБ». Приятно осознавать, что мое будущее определилось так рано в этом году. У команды впереди большой проект по развитию, и я рад быть его частью. Приятно знать, что все ценят всю ту тяжелую работу, которую я проделал, и что команда верит, что я могу помочь ей продвинуться дальше», — приводит слова Цуноды официальный сайт «РБ».

24-летний гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. В текущем сезоне он занимает десятое место в личном зачете пилотов.