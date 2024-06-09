Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:43

Риккардо — о критике со стороны Вильнева: «Все эти люди могут выкусить»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо отреагировал на слова чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, который заявил, что 34-летнему австралийцу не место в «Формуле-1».

«Я еще не в курсе, что именно он сказал, но слышал, что он нес чушь. Но Жак всегда это делает. Думаю, он ударился головой слишком много раз. Не знаю, может, он играет в хоккей или что-то еще. Не буду выделять ему время, но все эти люди могут выкусить. Я хочу сказать больше, но надо оставить его позади», — отметил Риккардо.

По итогам квалификации «Гран-при Канады» Риккардо занял пятое место. Это его лучший квалификационный результат в нынешнем сезоне. Основная гонка в Монреале пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.

Австралиец выступает в «Формуле-1» с 2011 года. На его счету 8 побед и всего 32 подиума в «Королевских гонках».

Источник: https://www.planetf1.com/news/daniel-ricciardo-fires-back-jacques-villeneuve-canada-gp
Формула-1
Даниэль Риккардо
0
Читайте также
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
СМИ сообщили об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах
У жительницы Санкт-Петербурга люди в масках похитили корги
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс — о результатах квалификации в Канаде: «Мы немного удивлены, но я видел вещи и похуже»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости