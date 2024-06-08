Хэмилтон выиграл третью практику «Гран-при Канады», в тройке — Ферстаппен и Расселл

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Канады». Этап «Формулы-1» проходит на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон показал время — 1 минута 12,549 секунды. Второе время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отстав от лидера на 0,374 секунды. Третьим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл +0,408 секунды.

Квалификация «Гран-при Канады» пройдет 8 июня в 23.00 мск. Гонка состоится в воскресенье в 21.00 мск.