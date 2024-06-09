Расселл занял первое место в квалификации «Гран-при Канады», Ферстаппен — второй

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Канады». Его лучшее время — 1 минута 12,000 секунды.

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который показал точно такой же результат. Третью строчку занял Ландо Норрис («Макларен», +0,021).

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс выбыли из борьбы за поул после второго сегмента. Леклер показал 11-е время по итогам квалификации, а Сайнс — 12-е.

Гонка «Гран-при Канады» пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.

«Гран-при Канады»

Квалификация. Топ-10

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.12,000

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,000

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,021

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,103

5. Даниэль Риккардо («РБ») +0,178

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,228

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,280

8. Юки Цунода («РБ») +0,414

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,701

10. Алекс Албон («Уильямс») +0,796