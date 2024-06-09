Норрис: «Третье место в квалификации — хороший результат для «Макларен»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал третье место в квалификации «Гран-при Канады».

«Я очень счастлив. Прежде всего, поздравляю Расселла. Он был быстр весь уик-энд, так что поздравляю его и «Мерседес». Но третье место — это хороший результат для нас. С нетерпением жду завтрашнего дня. Монреале — одно из лучших мест, куда мы приезжаем каждый год. Большую часть времени ты думаешь, что разобьешься, но когда ты проезжаешь хороший круг и оказываешься в тройке лидеров, это всегда приятное чувство», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Первое место в квалификации занял гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, второе — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилоты показали однаковое время — 1 минута 12,000 секунды.

Гонка «Гран-при Канады» пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.