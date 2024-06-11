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Сегодня, 17:35

Ферстаппен назвал пять лучших гонщиков за всю историю «Формулы-1»

Алина Савинова
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, кого считает лучшими гонщиками в истории «Формулы-1».

«Знаете, что бы я ни сказал, многие будут комментировать это и не согласятся со мной. Я выберу Михаэля Шумахера, возможно, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана Мануэля Фанхио», — заявил Ферстаппен.

26-летний Ферстаппен трижды становился чемпионом мира в классе «Формула-1». Он является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19) и по количеству выигранных подряд Гран-при (10).

В нынешнем сезоне нидерландский гонщик лидирует в личном зачете пилотов с 194 очками. На его счету 6 побед и одна вторая позиция. Его партнером по команде на данный момент является мексиканец Серхио Перес.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/281903/verstappen-does-not-rate-himself-as-top-five-driver-of-all-time.html
Формула-1
Макс Ферстаппен
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