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Вассер объяснил причины провала «Феррари» в квалификации «Гран-при Канады»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал неудачное выступление команды в квалификации «Гран-при Канады». Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли 11-е и 12-е места соответственно.

«В пятницу у нас был хороший темп на обеих трассах, мокрой и сухой. Но в субботу утром унас начались проблемы с тем, чтобы заставить шины работать в первом повороте. Более 50 процентов нашего отставания приходится на первый поворот. Карлос был на три десятых быстрее Шарля в последнем повороте [до того, как] допустил ошибку. Все так, как есть, но мы должны быть довольны тем, что борьба настолько плотная. Конечно, когда ты занимаешь 11-е и 12-е места, ты не очень доволен», — приводит слова Вассера Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Канады». Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а третье — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1
Феррари
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