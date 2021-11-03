Руководитель «Феррари» доволен прогрессом команды в последних гонках

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что доволен прогрессом команды в сезоне-2021.

«В Мексике мы будем работать с настройками, которые предусматривают максимальный уровень прижимной силы, на этой трассе мощность двигателя будет не так важна. В плане двигателя мы еще уступаем «Мерседесу», но мексиканская трасса подойдет нам намного лучше, чем американская. Если говорить о противостоянии с «Маклареном», то в этом году болиды этой команды особенно хорошо выглядели в среднескоростных и высокоскоростных поворотах. Так было и в Остине, но в целом этап в США остался за нами, мы были быстрее и в квалификации, и в гонке.



Думаю, мы быстрее «Макларена», хотя трасса в Остине нам не очень подходит. Я доволен прогрессом команды на последних этапах, обновление двигателя помогло нам как в квалификациях, так и в гонках. Это придает уверенности в наших силах на концовку сезона», — приводит PlanetF1 слова Бинотто.

За 5 этапов до конца сезона-2021 «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, уступая идущему на третьей строчке «Макларену» 3,5 очка.