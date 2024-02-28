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28 февраля, 14:28

Подозреваемый в домогательстве глава «Ред Булл» поехал на Гран-при Бахрейна

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Кристиан Хорнер.
Фото Global Look Press

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поедет на Гран-при Бахрейна «Формулы-1», сообщает Motorsport. Стартовый этап нового сезона пройдет с 29 февраля по 2 марта.

5 февраля стало известно, что команда проводит независимое расследование в отношении Хорнера. Кристиана обвиняют в неподобающем поведении. Сообщалось, что результаты расследования будут оглашены 27 или 28 февраля. Несмотря на это британец продолжает исполнять обязанности главы «Ред Булл».

50-летний Хорнер занимает должность руководителя «Ред Булл» с 2005 года. За 19 лет работы он привел команду к шести Кубкам конструкторов. Пилоты «Ред Булл» семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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