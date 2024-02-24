Хэмилтон заявил, что попробует выучить итальянский язык перед переходом в «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, выучит ли он итальянский язык перед переходом в «Феррари» в 2025 году.

«За все эти годы мне не удавалось выучить другие языки, но, конечно, я обязательно попробую. Помню, когда гонял в картинге в Италии, то смог кое-что выучить, поэтому, надеюсь, довольно быстро вспомню эти фразы», — приводит слова британского автогонщика официальный сайт «Формулы-1».

Хэмилтон с 2013 года выступает за «Мерседес». 1 февраля стало известно, что по окончании сезона-2024 он покинет немецкую команду и присоединится к «Феррари». Сообщалось, что Хэмилтон подписал долгосрочный контракт со «Скудерией».

В минувшем сезоне 39-летний британец занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.