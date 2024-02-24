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24 февраля, 17:37

Хэмилтон заявил, что попробует выучить итальянский язык перед переходом в «Феррари»

Алина Савинова
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, выучит ли он итальянский язык перед переходом в «Феррари» в 2025 году.

«За все эти годы мне не удавалось выучить другие языки, но, конечно, я обязательно попробую. Помню, когда гонял в картинге в Италии, то смог кое-что выучить, поэтому, надеюсь, довольно быстро вспомню эти фразы», — приводит слова британского автогонщика официальный сайт «Формулы-1».

Хэмилтон с 2013 года выступает за «Мерседес». 1 февраля стало известно, что по окончании сезона-2024 он покинет немецкую команду и присоединится к «Феррари». Сообщалось, что Хэмилтон подписал долгосрочный контракт со «Скудерией».

В минувшем сезоне 39-летний британец занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.the-stars-aligned-hamilton-reveals-the-key-factors-behind-his-shock-ferrari.2vJRwYdyFN1J3vyTUqZMFr.html
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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