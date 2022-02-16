Пилоты «Уильямса» пожаловались на плохую обзорность в новой машине

Команда «Уильямс» провела выкатку нового болида на трассе в Сильверстоуне.

После заездов пилоты команды Николя Латифи и Алекс Албон поделились первыми впечатлениями от нового болида и повтори уже звучавшее после заездов на симуляторе в 2021 году мнение, что машины 2022 года стали хуже в плане обзорности, сообщает Motorsport.

«Обзорность в некоторых поворотах стала хуже, — рассказал Латифи. — Не во всех, это зависит от типа поворота, от того, под каким углом ты в него входишь. Думаю, всем придется к этому привыкнуть, но определенно теперь обзорность ухудшилась».

«Думаю, основные проблемы будут на городских трассах, таких как Монако, Баку, Джидда, вот там будет сложно. На открытых трассах ты видишь далеко вперед и можешь заранее планировать траекторию. А в закрытых поворотах слепые зоны за колесами и дефлекторами представляют проблему», — добавил Албон.

Напомним, что с 2022 года «Формула-1» перешла с 13-дюймовых на 18-дюймовые колесные диски.