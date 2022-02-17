«Формула-1» объявила тендер на поставки электроники для моторов

Управляющий орган «Формулы-1» объявил тендер на поставки стандартной управляющей электроники в течение пяти сезонов, с 2026 по 2030 год, сообщает Motorsport.

Сейчас все в «Ф-1» используют электронные блоки McLaren Applied division, именно эта компания считается фаворитом и для предстоящего тендера. Заявки на него можно подавать до 25 марта.

Затем в середине апреля кандидаты должны будут представить свои проекты, а к концу того же месяца будет принято окончательное решение.