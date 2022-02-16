В интернете появились фотографии нового болида «Феррари». Официальная презентация машины пройдет 17 февраля

Почти за сутки до начала официальной презентации болида «Ферарри» F1-75 2022 года в соцсетях появилось изображение новой машины.

Презентация нового болида «Феррари» запланирована на 17 февраля.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдет в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.