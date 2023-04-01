Ферстаппен о поуле на «Гран-при Австралии»: «Во-первых, я рад, что не сбил ту птичку, которая переходила трассу»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о квалификации к «Гран-при Австралии». По итогам заездов, двукратный чемпион «Формулы-1» выиграл поул.

«Ну, прежде всего я рад тому, что не сбил ту птичку, которая так спокойно переходила трассу. Впрочем, на таких городских трассах, как в Мельбурне и Монреале с такими вещами всегда приходится считаться.

Мой последний быстрый круг получился далеко не лучшим, но в целом приличным. У меня весь уик-энд возникали трудности с тем, чтобы заставить шины работать. Думаю, причина в свойствах асфальта и в целом довольно низких температурах. Здесь в целом ощущается нехватка сцепления с трассой, и поэтому баланс машины не так хорош, как обычно.

Мы видели, как гонщики использовали разный подход к прогреву шин. Кто-то делал по одному прогревочному кругу, а кто-то по два.

В принципе, если вы не сумеете заставить шины работать, то не будете чувствовать уверенности в машине. Лично для меня шины — главная тема этого уик-энда. В гонке мы должны быть конкурентоспособны», — сказал голландец на пресс-конференции.

Нидерландец проехал круг за 1 минуту и 16,732 секунды. Ферстаппен впервые в карьере завоевал поул на этапе в Австралии.

Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, уступивший Ферстаппену 0,236. На третьей строчке — партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, который проиграл лидеру 0,372 секунды.