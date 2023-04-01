Ферстаппен едва не сбил птицу в квалификации «Гран-при Австралии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии».

Во время заезда, выходя из одного из поворотов, голландец едва не сбил птицу, которая шла по дорожному полотну. Сблизившись с пернатым, Ферстаппен объехал его, чем вызвал одобрительные комментарии болельщиков в соцсетях.

That bird is the definition of unbothered pic.twitter.com/Ir0MieAQx8 — dany?? (@MV1CE) April 1, 2023

Первый пользователь отметил: «Я хочу быть таким же спокойным в жизни, как та птица, мимо которой пролетел Ферстаппен».

Второй пользователь добавил: «Приятно видеть, как Ферстаппен объезжает эту птицу».

Третий также похвалил гонщика: «Черт возьми, Ферстаппен избежал контакта с птицей. Он сумасшедший».

Скриншот трансляции. Sky Sports.

На пресс-конференции Ферстаппен отметил, что рад тому, что не сбил птицу.