Ферстаппен догнал Алонсо по количеству поулов в истории «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии».

Таким образом, голландский гонщик начнет «Гран-при Австралии» с первого места. Это 22-й поул в карьере Ферстаппена.

25-летний спортсмен показал 13-й результат в истории «Формулы-1». По этому показателю он догнал Фернандо Алонсо, который в этом сезоне выступает за «Астон Мартин».

На 12-м месте по количеству поулов в истории «Формулы-1» располагаются Ники Лауда и Нельсон Пике (по 24 поула).