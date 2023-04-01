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Сегодня, 11:01

Ферстаппен догнал Алонсо по количеству поулов в истории «Формулы-1»

Руслан Минаев
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Австралии».

Таким образом, голландский гонщик начнет «Гран-при Австралии» с первого места. Это 22-й поул в карьере Ферстаппена.

25-летний спортсмен показал 13-й результат в истории «Формулы-1». По этому показателю он догнал Фернандо Алонсо, который в этом сезоне выступает за «Астон Мартин».

На 12-м месте по количеству поулов в истории «Формулы-1» располагаются Ники Лауда и Нельсон Пике (по 24 поула).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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