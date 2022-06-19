Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке «Формулы-1» в рамках этапа «Гран-при» в Монреале (Канада).

Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Гонщик «Ред Булла» Серхио Перес досрочно сошел с гонки из-за технических проблем. По этой же причине не смог продолжить гонку и пилот «Хаас» Мик Шумахер. Третьим сошедшим стал гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода, который врезался в барьеры после пит-стопа.

Благодаря победе Ферстаппен закрепил лидерство в личном зачете «Формулы-1». На счету нидерландского гонщика 175 очков. Перес сохранил вторую строчку, у мексиканца 129 очков. Леклер идет на третьем месте — 126 очков.

В Кубке конструкторов тройка лидеров выглядит следующим образом: «Ред Булл» — 304 очков, «Феррари» — 228, «Мерседес» — 188.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании 3 июля.

Канада

Чемпионат мира

9-й этап

«Гран-при Канады»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 0,993

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 7,006

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,313

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 15,168

6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 23,890

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 24,945

8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 25,247

9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 26.952

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 38,222

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 43,047

12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 44,245

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 44,893

14. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 45,183

15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,145

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 59,978

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 68,180

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri), Мик Шумахер (Германия, Haas), Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 175. 2. Серхио Перес — 129. 3. Шарль Леклер — 126. 4. Джордж Расселл — 111. 5. Карлос Сайнс — 102. 6. Льюис Хэмилтон — 77. 7. Ландо Норрис — 50. 8. Валттери Боттас — 44. 9. Эстебан Окон — 39. 10. Фернандо Алонсо — 24. 11. Пьер Гасли — 16. 12. Кевин Магнуссен — 15. 13. Даниэл Риккьярдо — 15. 14. Себастьян Феттель — 13. 15. Юки Цунода — 11. 16. Гуаньюй Чжоу — 3. 17. Ленс Стролл — 2. 18. Александр Албон — 2. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Николас Латифи — 0. 21. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 304. 2. Ferrari — 228. 3. Mercedes — 188. 4. McLaren — 65. 5. Alpine — 63. 6. Alfa Romeo — 47. 7. AlphaTauri — 27. 8. Aston Martin — 15. 9. Haas — 15. 10. Williams — 2