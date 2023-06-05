Расселл: «Немного удивлен тому, что оказался на подиуме. Гонка получилась увлекательной»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Испании», на котором занял третье место.

«Конечно, я немного удивлен тому, что оказался на подиуме. Спасибо команде за то, что предоставила мне такую отличную машину. Гонка получилась для нас увлекательной — учитывая то, что после старта с 12-й позиции мы смогли финишировать 3-ми. Надеюсь, это хороший знак для команды, что все и дальше будет так складываться.

Ощущения стали заметно лучше. Ты просто проезжаешь круг за кругом, и сравнивая времена на круге с соперниками вокруг — с «Феррари», с «Астон Мартин», — и понимаешь, что едешь все быстрее и быстрее. Мы знаем, что смогли добавить машине прижимной силы и улучшили рабочее окно настроек, так что в целом я просто рад оказаться на подиуме», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании». Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.