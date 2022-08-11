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Сегодня, 18:02

«Хаас» пока не вел переговоры см Миком Шумахером о контракте на следующий сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о ситуации с новым контрактом пилота Мика Шумахера.

«Я вообще не знаю, что предпринимает Мик, и контракт на следующий год мы с ним пока не обсуждали. С нами он об этом не говорил, и мы с ним тоже не говорили. Хочется понять, что происходит.

Были слухи, что Мик может заменить Феттеля. Однако этот вариант довольно быстро отпал. А на то, чем занимаются другие, мы внимания не обращаем», — цитирует Штайнера RacingNews365 .

23-летний гонщик, контракт которого с американской командой истекает по окончании сезона-2022, участвует в «Ф-1» с 2021 года. По итогам первого сезона он занял 19-е место в личном зачете, не набрав ни одного очка. о (12 очков).

Хаас
Мик Шумахер
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