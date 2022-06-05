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Боттас: «В «Альфа Ромео» я могу быть лучшей версией себя, команда меня мотивирует»

Боттас доволен тем, как для него и «Альфа Ромео» складывается сезон-2022 «Формулы-1»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас доволен тем, как для него и команды складывается сезон-2022.

«Мы хорошо провели старт сезона — мы достаточно быстры и в квалификациях, и в гонках. Я всем доволен и отлично чувствую себя в команде — в том смысле, что я действительно могу стараться быть лучшей версией себя и гоняться так, как мне нравится. Меня очень мотивирует атмосфера в команде, то как люди выкладываются в работе. Это вдохновляет и порой помогает тебе добиваться чуть большего», — приводит слова Боттаса Planet F1.

Боттас набрал очки в шести из семи прошедших гонках. Финский пилот занимает восьмое место в личном зачете (40 очков). «Альфа Ромео» находится на пятом месте в Кубке конструкторов.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 10 по 12 июля в Баку (Азербайджан).

Источник: https://www.planetf1.com/news/valtteri-bottas-confident-happy-place/
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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