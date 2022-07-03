Пилот «Альфа Ромео» рассказал о своем самочувствии после страшной аварии на «Гран-при Великобритании»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о своем самочувствии после страшной аварии на «Гран-при Великобритании».

«Со мной все хорошо. Меня выписали из больницы. Halo (устройство безопасности — прим. «СЭ») спасло мне жизнь. Спасибо всем за беспокойство», — написал пилот в своем Twitter.

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео», вылетел за пределы трассы и перевернулся.

Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников. Он был сразу отправлен в медицинский центр на обследование.