Сайнс поделился эмоциями после победы на «Гран-при Великобритании»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после победы на «Гран-при Великобритании». Для испанца этот успех стал первым в карьере в «Формуле-1».

«Даже не знаю что сказать, это просто потрясающе. Первая победа в гонке, спустя 150 «Гран-при», за «Феррари», на «Сильверстоуне»... Огромное спасибо всем.

Было непросто, на первом отрезке у меня были проблемы с балансом машины...А потом на трассе внезапно появилась машина безопасности и это дало нам шанс отыграться. Что мы и сделали», — цитирует Сайнса Sky Sports.

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, вылетел за пределы трассы и перевернулся.