Пиастри: «Первая победа в спринте — звучит довольно круто»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился эмоциями от победы в спринте на «Гран-при Катара».

«Я очень счастлив! Это была очень напряженная гонка. Когда я увидел, что все ребята вышли на старт с шинами «софт», я подумал, что у нас небольшие проблемы. Но их шины довольно быстро износились, так что для меня это было хорошо. Машины безопасности были моими друзьями сегодня. Когда Ферстаппен вышел на второе место, я начал немного беспокоиться, но темп был хороший. Первая победа в спринте — звучит довольно круто», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

Второе место в спринте на «Гран-при Катара» занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который также смог оформить чемпионство в ходе гонки после схода его партнера по команде Серхио Переса. Третьим стал еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис.

22-летний Пиастри в этом сезоне становился вторым в спринте на «Гран-при Бельгии».