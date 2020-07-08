Петров заявил, что у Алонсо нет шансов стать чемпионом в составе «Рено»

Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров поделился мнением о возвращении Фернандо Алонсо. Он подписал контракт с «Рено» на следующий сезон.

— Никто не знает, насколько у него машина будет способна что-то показывать. — цитирует Петрова News.ru. — К сожалению, в «Формуле-1» не все зависит от пилота. От болида зависит 70%. Если в следующем сезоне в «Рено» будет так же, как сейчас, то ничего у него не выйдет.

38-летний Фернандо Алонсо ранее уже был пилотом «Рено» с 2003 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

Также он выступал в составе «Минарди», «Рено», «Макларена», «Феррари» и «Хонды». Испанец — двукратный чемпион мира (2005 и 2006 года).