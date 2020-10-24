Петров рассказал о работе стюардом на «Гран-при Португалии»

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров поделился впечатлениями от первого дня работы стюардом на «Гран-при Португалии».

«Начали работу в 9 утра, даже в 8, а закончили в 7 часов вечера. Что касается работы стюарда — это непросто, у тебя столько данных, которые надо быстро проанализировать, просмотреть все правила, чтобы четко выдать вердикт тому или иному пилоту. В пятницу было немного штрафов, мы не дали наказания за столкновение ни Ферстаппену, ни Строллу. Кими Райкконен получил небольшое наказание за превышение скорости, что-то вроде 100 долларов за один километр. Непросто работать, когда у тебя тысячи данных — 250 компьютеров, переговоры, видео, онлайн-трансляции, телеметрия. Одно дело, когда проходит гонка — я пишу свой комментарий, смотрю несколько повторов, анализ пилотов. Это все просто. А когда сидишь среди стюардов и нужно вот-вот выдать решение — это нелегкое дело, но мы вроде как справились», — сказал Петров в видео, опубликованном у себя в Instagram.

«Гран-при Португалии» проходит с 23 по 25 октября.