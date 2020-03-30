Петров не считает трассу в Сочи скучной

Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров поделился мнением о сложности трассы «Гран-при России». Считается, что на ней мало возможностей для обгонов.

— Не встречал профессиональных гонщиков, кто считает трассу в Сочи скучной, — цитируют Петрова «Известия». — Я бы назвал ее сложной. Проехать идеальный круг там дано не каждому. Она широкая, поребрики гладкие, как и сама трасса. Надо на 100% использовать всю ее ширину и повороты, чтобы показать достойное время. К тому же с каждым кругом, от того, что на трассе проходит мало соревнований, она становится все быстрее. Да, в Сочи нет подъемов и спусков, как в Спа, но пилотам нравится там гонять.

Многие российские любители автоспорта, кто хотел побывать на «Формуле-1», но по финансовым или иным причинам не мог отправиться на этап в Европу, наконец-то получили возможность вживую посмотреть за гонками. Поэтому атмосфера на трибунах действительно особенная.