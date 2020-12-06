Перес заявил, что 10 лет мечтал о победе в «Формуле-1»

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал свою победу на «Гран-при Сахира». Он впервые выиграл гонку «Формулы-1».

«У меня нет слов, — сказал Перес в интервью после гонки. — Я так много лет мечтал об этом моменте, 10 лет. Это просто невероятно, я не знаю, что сказать. Это было что-то безумное. Я атаковал как можно жестче.

Не знаю, почему возникли проблемы у Макса (Ферстаппена — Прим. «СЭ»), не знаю, почему я оказался лидером. Несмотря на вибрации, у нас был отличный темп. Мы изначально планировали ехать двумя пит-стопами.

Буду ли я в Ф-1 в следующем сезоне? Это от меня не зависит. Если не получится, сделаю все возможное, чтобы вернуться в пелотон в 2022 году».

Команда «Рейсинг Пойнт» одержала свою первую победу в «Формуле-1».