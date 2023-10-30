Перес — о столкновении с Леклером: «Это был абсолютно гоночный инцидент, не ожидал, что он затормозит так поздно»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал столкновение с Шарлем Леклером из «Феррари» в первом повороте после старта гонки в Мексике.

После инцидента мексиканский автогонщик был вынужден сойти с дистанции.

«Старт выдался потрясающим. Присутствовал отрыв, и, честно признаться, я был бы очень разочарован оказаться на подиуме, понимая, что появился шанс выйти в лидеры, но я им не воспользовался. Я просто решился на обгон. Я не ожидал, что Чарльз — он был посередине, у него было меньше места для маневра — затормозит так поздно, как это сделали мы с Максом. Думаю, что для трех машин просто не было места. Это был абсолютно гоночный инцидент. Я разочарован конечным результатом, потому что грустно завершать домашний «Гран-при» на первом круге. С другой стороны, я горжусь собой, потому что отдал все силы», — цитирует Переса Sky Sports.

Перес стартовал с пятой строчки. Он занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 240 очков.

«Гран-при Мексики» выиграл напарник Переса по команде Макс Ферстаппен. Второе место занял Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».