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Сегодня, 09:18

Риккардо — о выступлении в Мексике: «Это были выходные, о которых я мечтал»

Алина Савинова
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от выступления на «Гран-при Мексики».

Австралийский гонщик занял седьмое место и заработал первые очки после возвращения в «Формулу-1». Благодаря этим баллам его команда поднялась с последнего на восьмое место в Кубке конструкторов.

«Много эмоций. Испытываю облегчение. Два старта на этой трассе... В первый раз мы стартовали четвертыми и завершили гонку до паузы на этой же позиции, поэтому я был очень доволен. Когда я увидел красный флаг, понял, что это, вероятно, навредит нам. Мы были пятыми и потенциально могли там и остаться. Борьба с «Мерседес» в конце — это большое испытание для нас. Мне грустно и радостно одновременно. В целом это хорошие выходные. Выходные, о которых я мечтал, и мы их получили», — приводит Sky Sports слова Риккардо.

«Гран-при Мексики» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари». Гонка на автодроме имени братьев Родригес прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Кевина Магнуссена.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Даниэль Риккардо
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