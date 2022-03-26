Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии».
Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.
Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен показал четвертое время.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестнадцатое время и впервые с 2017 года не прошел во второй сегмент сессии. Его напарник Джордж Расселл стал шестым.
Квалификация дважды прерывалась красными флагами. В первом сегменте с трассы сошел Николас Латифи из «Уильямса». Во втором сегменте Мик Шумахер попал в аварию и сильно разбил болид в одном их поворотов. В «Хаасе» заявили, что пилот находится в сознании, но его отправят на полноценное медицинское обследование.
Гонка пройдет 27 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Саудовская Аравия
Чемпионат мира
2-й этап
«Гран-при Саудовской Аравии»
Квалификация
1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.28,200
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.28,225
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.28,402
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,461
5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.29,068
6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.29,104
7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.29,147
8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.29,183
9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,254
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.29,558
11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,651
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,773
13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.29,819
14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.29,920
15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.31,009
16. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.30,343
17. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.30,492
18. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 1.30,543
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,817