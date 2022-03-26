Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии».

Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.

Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен показал четвертое время.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестнадцатое время и впервые с 2017 года не прошел во второй сегмент сессии. Его напарник Джордж Расселл стал шестым.

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. В первом сегменте с трассы сошел Николас Латифи из «Уильямса». Во втором сегменте Мик Шумахер попал в аварию и сильно разбил болид в одном их поворотов. В «Хаасе» заявили, что пилот находится в сознании, но его отправят на полноценное медицинское обследование.

Гонка пройдет 27 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия

Чемпионат мира

2-й этап

«Гран-при Саудовской Аравии»

Квалификация

1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.28,200

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.28,225

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.28,402

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,461

5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.29,068

6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.29,104

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.29,147

8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.29,183

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,254

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.29,558

11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,651

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,773

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.29,819

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.29,920

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.31,009

16. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.30,343

17. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.30,492

18. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 1.30,543

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,817