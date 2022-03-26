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Сегодня, 21:31

Штайнер рассказал о состоянии Мика Шумахера после аварии в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

В «Хаасе» сообщили о состоянии пилота Мика Шумахера
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Мик Шумахер.
Фото Reuters

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о состоянии пилота команды Мика Шумахера. Он попал в аварию во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Мик в сознании и уже поговорил с матерью. У него нет видимых травм, но его отправят на полноценное обследование, чтобы убедиться в отсутствии внутренних повреждений после такого сильного удара», — приводит слова Штайнера Sky Sport.

Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в стену в одном из поворотов трассы. Сессию прервали красными флагами.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12575396/saudi-arabian-gp-live-updates-from-saturday-qualifying-day-as-formula-1-season-continues-at-jeddah-street-track
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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