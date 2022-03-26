Штайнер рассказал о состоянии Мика Шумахера после аварии в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о состоянии пилота команды Мика Шумахера. Он попал в аварию во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Мик в сознании и уже поговорил с матерью. У него нет видимых травм, но его отправят на полноценное обследование, чтобы убедиться в отсутствии внутренних повреждений после такого сильного удара», — приводит слова Штайнера Sky Sport.

Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в стену в одном из поворотов трассы. Сессию прервали красными флагами.