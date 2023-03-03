Перес стал лучшим в первой практике «Гран-при Бахрейна», Алонсо — второй, Ферстаппен — третий
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Бахрейна».
Второе время у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку лучших замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал пятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — десятым.
Сегодня, 3 марта, также пройдет вторая практика «Гран-при Бахрейна». Начало — в 18.00 мск.
«Формула-1»
Первый этап
«Гран-при Бахрейна»
1-я практика
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.32,758 (20 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,438 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,617 (20)
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,407 (21)
5. Шарль Леклер («Феррари») +1,499 (16)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,540 (16)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,644 (19)
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,817 (17)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,931 (19)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,159 (13)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +2,208 (19)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,239 (23)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,257 (18)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,285 (21)
15. Эстебан Окон («Альпин») +2,347 (19)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,644 (24)
17. Пьер Гасли («Альпин») +2,697 (21)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,991 (22)
19. Алекс Албон («Уильямс») +3,260 (14)
20. Карлос Сайнс («Феррари») +3,314 (20)