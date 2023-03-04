Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:19

Алонсо показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бахрейна», опередив Ферстаппена на 0,005 секунды

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов на «Гран-при Бахрейна».

Испанец проехал свой лучший круг за 1 минуту и 32,340 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который проиграл Алонсо 0,005 секунды. На третьей строчке — партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (отставание +0,106 секунды).

В субботу, 4 марта состоится квалификация в рамках «Гран-при Бахрейна», начало — в 18.00 (мск).

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес стал лучшим в первой практике «Гран-при Бахрейна», Алонсо — второй, Ферстаппен — третий
Новости
RSS RSS
Все новости