Алонсо показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бахрейна», опередив Ферстаппена на 0,005 секунды

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов на «Гран-при Бахрейна».

Испанец проехал свой лучший круг за 1 минуту и 32,340 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который проиграл Алонсо 0,005 секунды. На третьей строчке — партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (отставание +0,106 секунды).

В субботу, 4 марта состоится квалификация в рамках «Гран-при Бахрейна», начало — в 18.00 (мск).