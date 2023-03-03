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Сегодня, 14:03

Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед «Гран-при Бахрейна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в список гонщиков, которые подтвердили отсутствие ювелирных украшений.

3 марта стартуют заезды первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна». Перед началом уик-энда команды доложили, что 19 гонщиков из 20 выполняют указания ФИА.

«Мерседес» не подтвердил, что Льюис Хэмилтон соблюдает правило, запрещающее носить любые ювелирные украшения на теле в виде пирсинга, металлических цепей или часов», — говорится в заявлении ФИА.

В прошлом году семикратный чемпион «Ф-1» высказывал недовольство действиями регулятора, который ужесточил контроль за ношением металлических изделий. Хэмилтон получил отсрочку на несколько гонок, после чего был вынужден удалить пирсинг из носа.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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