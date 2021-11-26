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Перес считает, что Гасли заслужил еще один шанс в топ-команде

10:15
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли заслужил еще один шанс попробовать свои силы в топ-команде «Формулы-1».

«Я думаю, команда обладает наибольшим количеством информации, там знают больше, чем знают СМИ и пилоты. После нескольких гонок, скажем, пяти этапов этого сезона мои боссы подошли ко мне и сказали, что довольны моей работой и хотят продолжить сотрудничество. Что касается Гасли — он выступает на высоком уровне и заслуживает получить еще один шанс в топ-команде», — приводит GrandPX слова Переса.

За 2 этапа до конца сезона-2021 Гасли занимает 9-е место в личном зачете «Формулы-1» с 92 очками. 25-летний француз выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, однако во второй части того сезона его перевели в «Торо Россо».

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/gasly-deserves-another-top-team-chance-perez/

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Иван Торопцев все материалы автора
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