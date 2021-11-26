Перес считает, что Гасли заслужил еще один шанс в топ-команде

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли заслужил еще один шанс попробовать свои силы в топ-команде «Формулы-1».

«Я думаю, команда обладает наибольшим количеством информации, там знают больше, чем знают СМИ и пилоты. После нескольких гонок, скажем, пяти этапов этого сезона мои боссы подошли ко мне и сказали, что довольны моей работой и хотят продолжить сотрудничество. Что касается Гасли — он выступает на высоком уровне и заслуживает получить еще один шанс в топ-команде», — приводит GrandPX слова Переса.

За 2 этапа до конца сезона-2021 Гасли занимает 9-е место в личном зачете «Формулы-1» с 92 очками. 25-летний француз выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, однако во второй части того сезона его перевели в «Торо Россо».