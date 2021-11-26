Боттас рассчитывает, что трасса в Саудовской Аравии подойдет «Мерседесу»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассчитывает, что трасса в Саудовской Аравии подойдет его команде.

«Трассы со скоростными поворотами подходят нам. Это дает надежду на успех в Саудовской Аравии. Мы сейчас в хорошей форме, надеюсь, сможем продлить победную серию. В Джидде нас ожидает очень быстрая трасса. Мы хорошо выглядели в Катаре, надеюсь, в Саудовской Аравии будет точно так же. Трассы похожи в плане возможностей в обгонах, так что будет сложно», — приводит Autosport слова Боттаса.

«Гран-при Саудовской Аравии» — предпоследний этап сезона—2021 — пройдет с 3 по 5 декабря.