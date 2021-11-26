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Боттас рассчитывает, что трасса в Саудовской Аравии подойдет «Мерседесу»

10:58
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассчитывает, что трасса в Саудовской Аравии подойдет его команде.

«Трассы со скоростными поворотами подходят нам. Это дает надежду на успех в Саудовской Аравии. Мы сейчас в хорошей форме, надеюсь, сможем продлить победную серию. В Джидде нас ожидает очень быстрая трасса. Мы хорошо выглядели в Катаре, надеюсь, в Саудовской Аравии будет точно так же. Трассы похожи в плане возможностей в обгонах, так что будет сложно», — приводит Autosport слова Боттаса.

«Гран-при Саудовской Аравии» — предпоследний этап сезона—2021 — пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/72688/mercedes-surprising-pace-has-offered-up-hope-for-saudi-arabia-bottas/

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Иван Торопцев все материалы автора
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