Роберт Шварцман посетил базу «Хаас» перед тестами новичков

Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман посетил базу команды «Формулы-1» «Хаас».

«Спасибо команде «Хаас» за теплый прием. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к команде на тестах новичков в Абу-Даби», — написал Шварцман в Instagram.

Шварцман примет участие в тестах молодых пилотов за рулем болида VF-21. Тесты пройдут по окончании сезона-2021 «Формулы-1».