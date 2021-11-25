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Роберт Шварцман посетил базу «Хаас» перед тестами новичков

21:54
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Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман посетил базу команды «Формулы-1» «Хаас».

«Спасибо команде «Хаас» за теплый прием. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к команде на тестах новичков в Абу-Даби», — написал Шварцман в Instagram.

Публикация от Robert Shwartzman (@robertshwartzman)

Шварцман примет участие в тестах молодых пилотов за рулем болида VF-21. Тесты пройдут по окончании сезона-2021 «Формулы-1».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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