Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:43

Ферстаппен рассказал о планах «Ред Булл» на время летней паузы в «Формуле-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда постарается выиграть как можно больше гонок после летнего перерыва в «Формуле-1».

«Я думаю, что как команда мы все еще хотим выиграть больше гонок, и это то, что мы определенно попытаемся делать и после перерыва. На «Гран-при Венгрии» у нас было несколько небольших проблем со сцеплением. Поэтому мы намерены и дальше работать и улучшать ситуацию», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

За девять этапов до конца сезона-2022 «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место — 258 очков. На второй позиции Шарль Леклер («Феррари») — 178 очков, третий — Серхио Перес (173 очка).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который имеет на своем счету 431 очко. «Феррари» находится на второй позиции — 334.

Источник: https://racingnews365.com/verstappen-has-no-plans-to-back-off-theres-still-a-lot-we-can-do-better
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хаас» пока не вел переговоры см Миком Шумахером о контракте на следующий сезон
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости