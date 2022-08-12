Ферстаппен рассказал о планах «Ред Булл» на время летней паузы в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда постарается выиграть как можно больше гонок после летнего перерыва в «Формуле-1».

«Я думаю, что как команда мы все еще хотим выиграть больше гонок, и это то, что мы определенно попытаемся делать и после перерыва. На «Гран-при Венгрии» у нас было несколько небольших проблем со сцеплением. Поэтому мы намерены и дальше работать и улучшать ситуацию», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

За девять этапов до конца сезона-2022 «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место — 258 очков. На второй позиции Шарль Леклер («Феррари») — 178 очков, третий — Серхио Перес (173 очка).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который имеет на своем счету 431 очко. «Феррари» находится на второй позиции — 334.