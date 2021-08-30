Перес рассказал о причине аварии перед стартом «Гран-при Бельгии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался об аварии перед стартом «Гран-при Бельгии».

29 августа Перес по пути на стартовую решетку попал в аварию и разбил болид. Позже ему было позволено принять участие в гонке. Из-за того, что она была отложена на неопределенное время, механики команды успели починить болид.

«Я сам ошибся на круге по пути на стартовую решетку, условия были сложными, видимость очень плохой — я просто наехал на поребрик и тут же потерял контроль над машиной.

Понимал, что шанс вернуться в гонку совсем невелик, но команда упорно работала, стараясь починить машину, ребята продемонстрировали настоящий командный дух «Ред Булл». И это здорово.

Моя команда сделала все возможное и ребята потрудились просто невероятным образом, сумев быстро все восстановить. Мне очень хотелось отплатить ребятам за их труд, хорошо выступив в гонке, но этого не случилось. К счастью, следующий Гран-при пройдет уже через неделю", — приводит слова Переса Planet F1.

Из-за сильного ливня пилоты смогли проехать всего четыре круга за машиной безопасности в гонке в Бельгии. После долгой паузы организаторы решили не возобновлять заезд. Результаты зачли по текущем положению.

Победителем гонки объявили Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». Замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».