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«Формула-1» хочет обсудить изменения в правилах после этапа в Бельгии

16:16
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Регламент «Формулы-1» могут изменить, чтобы не допустить повторения ситуации на «Гран-при Бельгии» в будущем, сообщает Autosport.

По информации СМИ, исполнительный директор гоночной серии Стефано Доменикали планирует обсудить изменения с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и командами. Отмечается, что сам Доменикали недоволен тем, как прошла гонка и определились результаты.

29 августа из-за плохих погодных условий гонщики смогли проехать всего четыре круга за машиной безопасности в гонке на «Гран-при Бельгии». После трехчасовой паузы организаторы решили не возобновлять заезд. Результаты зачли по текущем положению.

Победителем гонки признан Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». Замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/f1-set-for-talks-over-rule-changes-after-belgian-gp-farce/6657078/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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