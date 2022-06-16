Перес поделился ожиданиями от «Гран-при Канады»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Канады».

«Здорово вернуться в Канаду, мне нравится выступать на этой трассе. Причем теперь у меня есть очень конкурентоспособная машина, так что должно быть весело.

То, что в Баку мы заработали максимально возможное количество очков — это отличный результат для команды, который помог нам продолжить борьбу за оба титула. Для меня результат был несколько разочаровывающим, однако если вы остались разочарованы гонкой, и при этом финишировали на втором месте, установив лучший круг — нельзя сказать, что все прошло очень уж плохо.

Наша машина хорошо работает на трассах городского типа, так что мы уверены в том, что в Канаде способны провести еще один сильный уик-энд и развить успех», — приводит слова Переса Racingnews365.

«Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня.