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Сегодня, 16:32

Перес поделился ожиданиями от «Гран-при Канады»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Канады».

«Здорово вернуться в Канаду, мне нравится выступать на этой трассе. Причем теперь у меня есть очень конкурентоспособная машина, так что должно быть весело.

То, что в Баку мы заработали максимально возможное количество очков — это отличный результат для команды, который помог нам продолжить борьбу за оба титула. Для меня результат был несколько разочаровывающим, однако если вы остались разочарованы гонкой, и при этом финишировали на втором месте, установив лучший круг — нельзя сказать, что все прошло очень уж плохо.

Наша машина хорошо работает на трассах городского типа, так что мы уверены в том, что в Канаде способны провести еще один сильный уик-энд и развить успех», — приводит слова Переса Racingnews365.

«Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня.

Источник: https://racingnews365.nl/perez-vastberaden-om-terug-te-slaan-na-teleurstellende-tweede-plek-achter-verstappen
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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