Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:05

Магнуссен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Канады»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о предстоящем «Гран-при Канады».

«Монреаль — классное место. Это хорошая трасса, довольно уникальная, она вроде как уличная, но в то же время гибридная — мне очень нравится. Но трасса очень ухабистая, поэтому новым машинам будет тяжело, ведь они достаточно жесткие. Пилотам будет непросто. Я уверен, что это будет вызов, но хороший вызов», — приводит слова Магнуссена racingnews365.

«Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня в Монреале.

На данный момент Магнуссен набрал 15 очков и занимает 12-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://racingnews365.com/magnussen-has-bad-news-for-hamilton-and-mercedes-ahead-of-canadian-gp
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес поделился ожиданиями от «Гран-при Канады»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости