Магнуссен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Канады»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о предстоящем «Гран-при Канады».

«Монреаль — классное место. Это хорошая трасса, довольно уникальная, она вроде как уличная, но в то же время гибридная — мне очень нравится. Но трасса очень ухабистая, поэтому новым машинам будет тяжело, ведь они достаточно жесткие. Пилотам будет непросто. Я уверен, что это будет вызов, но хороший вызов», — приводит слова Магнуссена racingnews365.

«Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня в Монреале.

На данный момент Магнуссен набрал 15 очков и занимает 12-е место в личном зачете пилотов.